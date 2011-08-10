Адвокат Тимошенко влаштував Кірєєву «лінгвістичну експертизу»

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ вимагає від суду відводу прокурора Лілії ФРОЛОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання М.СІРИЙ заявив на початку засідання Печерського райсуду Києва.

«Прокурор ФРОЛОВА порушила ряд базових статей закону про прокуратуру, а також Кримінально-процесуального кодексу, які стосуються порядку звернення до суду із клопотанням щодо застосування такої суворої міри запобіжного заходу як взяття під варту», - сказав М.СІРИЙ.

Крім того, на його думку, суд недостатньо оцінив той факт, що до сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО не було роз’яснено суть обвинувачення. М.СІРИЙ при цьому послався на результати лінгвістичної експертизи, згідно з якою у роз’ясненні суті обвинувачення суддею Родіоном КІРЄЄВИМ допущені прямі логічні помилки.

Адвокат також вимагає від суду дотримання процедури проведення судового засідання. Зокрема, М.СІРИЙ піддав сумніву необхідність визначення головуючим у справі судді, який проводить слухання справи. «Не можна бути головуючим над самим собою, якщо справа розглядається не колегією суддів, а одним суддею. Крім того, ми часто чуємо, що «суд порадився на місці і вирішив»… З ким він порадився? Знову з самим собою?», - додав адвокат.

Крім того, на думку М.СІРОГО, суддя Р.КІРЄЄВ порушує процедуру проведення допиту свідків, звертаючись до них із запитаннями, що їм відомо про обставини злочину, не роз’яснюючи, про який злочин ідеться.

М.СІРИЙ вважає, що такі питання дозволяють свідкам «виливати бруд» на його підзахисну.

«Мета в цьому судовому процесі – не у пошуку істини, а щоб Юлія Володимирівна встала (у суді) для того, щоб дотриматися форми судового засідання», - вважає М.СІРИЙ.

При цьому адвокат назвав неприпустимим підвищення суддею Р.КІРЄЄВИМ голосу під час його звернення до Ю.ТИМОШЕНКО і зміни запобіжного заходу, що є певними формами тиску на його підзахисну.

«Якщо б суд забезпечив справедливу процедуру (розгляду) і в це повірила б сторона захисту, тоді я взяв би на себе зобов’язання переконати Юлію Володимирівну. Але для цього треба застосовувати не тиск, а забезпечити справедливу процедуру», - підкреслив М.СІРИЙ.