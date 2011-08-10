Адвокат розповів, що у Тимошенко в СІЗО вчора був день візитів

Колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не скаржилася на умови утримання в Лук’янівському СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив її адвокат Юрій СУХОВ, відповідаючи на питання журналістів, чи були якісь скарги від Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема на умови утримання.

"Ні, жодних скарг від неї не було", - сказав Ю.СУХОВ.

Він також повідомив, що вчора всі захисники Ю.ТИМОШЕНКО, крім доньки Євгенії КАРР, змогли потрапити до СІЗО і зустрітися з підсудною.

За словами Ю.СУХОВА, він особисто впродовж двох годин обговорював із Ю.ТИМОШЕНКО стратегію захисту на сьогоднішньому засіданні суду.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО була арештована за рішенням Печерського райсуду Києва. Її утримують в Лук’янівському СІЗО.

Суддя Родіон КИРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту. Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджанням у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО».

8 серпня суд надав статус захисників чоловіку Ю.ТИМОШЕНКО Олександру ТИМОШЕНКО і доньці Є.КАРР, щоб вони мали можливість відвідувати екс-прем`єра в СІЗО.

8 серпня О.ТИМОШЕНКО повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО скаржиться на одну зі своїх сусідок по камері в Лук’янівському СІЗО, яка курить.

9 серпня Державна пенітенціарна служба України заявила, що конфліктних ситуацій з сусідами по камері у Ю.ТИМОШЕНКО не виникало, претензій від неї з приводу умов утримання на адресу керівництва СІЗО не надходило.