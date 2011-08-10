Ющенко повернеться в Україну

Лідер партії "Наша Україна", колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернеться до України 15 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА сьогодні журналістам біля будівлі Печерського райсуду Києва.

На питання, коли В.ЮЩЕНКО з`явиться до суду, щоб дати свідчення, І.ВАННИКОВА відповіла: "Його зараз немає. Офіційно він буде 15 серпня".

Вона назвала абсурдними заяви про те, що В.ЮЩЕНКО ухиляється від дачі свідчень в суді. "Тому що В.ЮЩЕНКО перетнув кордон України 22 липня і повернеться до України 15 серпня. І відповідні письмові звернення і клопотання нашого партійного юриста є і в Генеральній прокуратурі, і в Печерському районному суді", - сказала прес-секретар.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО перебуває у відпустці з сім`єю, але в якій країні, вона не уточнила.

На питання, чи прибуде екс-Президент до суду на допит, прес-секретар відповіла: "Коли Віктор Андрійович повернеться, я думаю, він зробить відповідні заяви з цього приводу".

Як сказала І.ВАННИКОВА, сьогодні вона спілкувалася з екс-міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ, який повідомив про свою хворобу і лікарняну відпустку. "Він у лікарні, дуже погано почувається і, очевидно, за станом здоров`я не може в себе прийти", - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського районного суду Києва Р.КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури щодо встановлення місця проживання колишніх Президента України В.ЮЩЕНКА, міністра фінансів В.ПИНЗЕНИКА, радника глави держави Б.СОКОЛОВСЬКОГО та першого заступника глави Секретаріату Президента О.ШЛАПАКА для виклику їх на допит як свідків у кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 року.

Сьогодні Р.КІРЄЄВ повідомив, що за даними Генеральної прокуратури також повідомила, що, за даними Державної прикордонної служби, троє інших свідків - екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО, його колишній радник Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ та екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК - державний кордон не перетинали.