Суд сплутав карти Луценку і його захисту

Колегія суддів Печерського районного суду Києва змінила порядок дослідження доказів на судовому слідстві при розгляді кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на попередньому судовому засіданні суд визначив, що спочатку будуть допитуватися свідки, а потім потерпілі, а сьогодні вирішив навпаки – опитувати спочатку потерпілих, а потім свідків.

Ю.ЛУЦЕНКО у своєму виступі в суді заперечив проти зміни процедури, оскільки, за його словами, це суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу.

Однак він зауважив, що в разі, якщо суд все ж вирішить змінити порядок судового слідства, тоді необхідно оголосити перерву в засіданні, оскільки він, зокрема, готувався до допиту свідків, а не до допиту потерпілих.

Крім того, матеріалів справи, які стосуються допиту потерпілих на досудовому слідстві, у Ю.ЛУЦЕНКА при собі немає – вони залишилися у камері СІЗО.

Адвокати екс-міністра також просили надати їм час для підготовки до допиту потерпілих, хоча б до 14.00, але суд вирішив, що їм для цього вистачить півгодини, й оголосив перерву в судовому засіданні.