Біля Печерського суду під час бійки з міліцією постраждав оператор СТБ

Наприкінці минулого тижня у бiйцi мiж спецпiдроздiлами МВС i прихильниками екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на Хрещатику під час виконання редакційного завдання постраждав оператор СТБ Костянтин БОГУСЛАВСЬКИЙ.

Про це «Телекритиці» розповіла кореспондент СТБ Наталя СОКОЛЕНКО. «Першi години Костя не мiг дихати, він отримав сильний забій міжреберних тканин i грудної клітини», - розповіла Н.СОКОЛЕНКО.

Під час сутички також було розбито відеокамеру. На місце пригоди були викликані правоохоронці, опитано свідків. Н.СОКОЛЕНКО написала заяву до міліції.

К.БОГУСЛАВСЬКИЙ наразі перебуває на лікарняному.