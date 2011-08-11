У Дніпропетровську створено Комітет опору диктатурі

Сьогодні у Дніпропетровську було створено Комітет опору диктатурі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації партії «Батьківщина».

До комітету увійшли «Батьківщина», «Фронт Змін», «Наша Україна», Конгрес українських націоналістів, партія «Реформи і порядок» та ряд громадських організацій.

«У зв’язку із загрозою, що постала перед українською демократією, ми, представники політичних партій та громадських організацій, заявляємо про об’єднання своїх зусиль у Комітеті опору диктатурі», – цитує прес-служба керівника Дніпропетровської міської організації «Батьківщина» Максима КУРЯЧОГО.

Сьогодні також у центрі Дніпропетровська партія «Батьківщина» встановила 20 наметів, чим розпочато цілодобову безстрокову акцію на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

У наметах організовано громадські приймальні депутатів від партії «Батьківщина» у місцевих радах різних рівнів та збір підписів проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО.