Азаров: за погрози шахтареві відповідатимуть губернатор і директор

Доля гірника шахти «Суходільська-Східна» Ігоря СМЕТАНІНА, який розповів після вибуху правду про рівень техніки безпеки на підприємстві, перебуває під особистим контролем прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні в Запоріжжі.

За словами М.АЗАРОВА, напередодні губернатор Луганської області особисто запевнив його в тому, що шахтар працевлаштований.

Крім того, прем`єр наголосив, що якщо до нього надійде інформація, що це не так, і що дійсно, як заявляють профспілки, І.СМЕТАНІНУ погрожують, то і губернатор, і директор шахти за це відповідатимуть.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 липня на шахті «Суходільська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область) сталася аварія, яка забрала життя 28 гірників.

І.СМЕТАНІНА було звільнено після того, як в Інтернет потрапило відео, де він розповідає про важкі умови праці на шахті, про те, що справжня причина аварії – «потогінна система праці» на шахті.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН, голова Трудового руху «Солідарність» Костянтин ІЛЬЧЕНКО, І.СМЕТАНІН, який розповів в інтерв’ю ЗМІ правду про реальні умови праці у шахті, “переховується”.

“Я з ним розмовляв. Він дав згоду взяти участь сьогодні (11 серпня) в нашій прес-конференції. Але після цієї розмови з ним говорили міліціонери, з ним вели бесіду бандити і пообіцяли йому, що його знайдуть в посадці і ніхто й пальцем не поворухне. І людина злякалась. Отак живуть люди в Луганській області”, - сказав К.ІЛЬЧЕНКО.