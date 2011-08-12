ДТП на трасі Київ-Харків: одинадцять постраждалих
11:13, 12 серпня 2011Політика
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У Полтавській області
Напередодні, близько 12.20, на автошляху Київ-Харків Лубенського району Полтавської області, водій автомобіля «Деу-сенс» рухаючись в напрямку села Мгар, не надав переваги в русі виїхав на головну дорогу та допустив зіткнення з автомобілем «Hyundai tucson».
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 11 чоловік отримали тілесні ушкодження.
На місці події працювало відділення СДПЧ-17 Лубенського районного відділу.
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