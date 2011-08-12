Янукович увійшов у трійку найдорожчих Президентів

У дисципліні «ціна першої особи для економіки своєї країни» Президент України випередив лідерів найрозвиненіших держав Європи, Франції і Німеччини, і поступився лише президентам двох наддержав — Росії і США. Про це пише "Корреспондент".

Більше, ніж на Януковича, витрачають лише на Барака Обаму і Дмитра Медведєва. Офіційні витрати на один день роботи Президента України складають стільки ж, скільки за місяць одержують 675 українців із середньою зарплатою. У господаря Білого дому цей показник складає 1.275, а у господаря Кремля — 977.

Зображення з сайту Кореспондент

У перерахунку на середні зарплати Президент Франції Ніколя Саркозі опинився в чотири рази легшим для економіки своєї країни, ніж український президент. Схожа картина і в Польщі — лідер держави Броніслав Коморовський у півтора рази дешевший за Президента України в абсолютному виразі, тоді як ВВП його країни в три рази більший. У перерахунку ж на середні зарплати Коморовський опиняється в п`ять разів легшим за Януковича.

Дивовижними здаються витрати на Ангелу Меркель, федерального канцлера Німеччини, і Тар’ю Халонен, президента Фінляндії. Один день їх роботи дорівнює середнім зарплатам 51 і 22 співгромадян відповідно.

Усі підрахунки засновані на офіційних даних посольств у Києві.

Економічність європейських лідерів пояснюється тим, що в структурі витрат більшості глав держав, які згадує Кореспондент, близько половини складає заробітна плата співробітників президентського офісу, близько 20% йде на візити і ще стільки ж — на поточні витрати.

В Україні ж майже 50% витрат йдуть на забезпечення одного лише лідера держави. У цю цифру входять вартість орендованих для нього літака і вертольота, ціна будівництва вертолітних майданчиків і реконструкції резиденцій.

Внизу таблиця, де крайня ліва колонка (монета) - витрати на президента країни на рік, друга зліва (купюра) - витрати на день, третя (тека) - середня зарплата по країні, і нарешті, крайня права (чоловічки) - якій кількості середніх місячних зарплат по країні дорівнює витрата на один день роботи президента.