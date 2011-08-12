Павленко обіцяє служити Януковичу ще краще, ніж Ющенку

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що в момент свідчень в суді у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не знав про своє призначення на нову посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання чи знав він про своє призначення станом на 4 серпня, коли свідчив в суді у справі ТИМОШЕНКО.

«У момент свідчень в суді, я не знав про призначення. Зустріч відбулась в понеділок в Криму, на якій Президент запропонував створити дану інституцію, якої не існувало до цього моменту в Україні, а також створити ефективну програму захисту прав дитини», - розповів Ю.ПАВЛЕНКО.

Відповідаючи на запитання з приводу того, чи не має в нього внутрішніх протиріч щодо поєднання державної посади із членством в партії «Наша Україна» він зазначив: «у першу чергу це є професійна робота, і не має жодної політики».

«І Президент під час нашої зустрічі чітко відзначив – головне професійна ефективна робота, все інше на другому-третьому і п’ятнадцятому місці. У мене немає жодних протиріч, жодних проблем з тим, аби погодитись на цю посаду з тим, щоб продовжити ту політику, якою я займався на посаді міністра протягом 2005-2010 років», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, «це дуже добрий сигнал, коли здійснюється конституційний принцип спадковості політики, коли все краще з того, що зробив попередник, продовжується і робиться ще краще».

Він висловив переконання, що на нинішній посаді продовжить ту політику, яка була раніше, але і «значно її удосконалить».