Батьківщина - Кузьміну: Тимошенко не вбивала Кірова і не труїла Горького

Партія "Батьківщина" заявляє про абсурдність заяви першого заступника Генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА про причетність екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО до вбивства народного депутата Євгена Щербаня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Батьківщини", коментуючи відповідну заяву Р.КУЗЬМІНА.

"Заяви Р.КУЗЬМІНА про нібито причетність Ю.ТИМОШЕНКО до вбивства Є.Щербаня свідчать, що в спробах вислужитися перед ЯНУКОВИЧЕМ працівники відомства його кума впали в шизофренію. Хвороблива фантазія прокурорських лакеїв ЯНУКОВИЧА не знає меж. Справи, сфальшовані ГПУ проти Ю.ТИМОШЕНКО, розвалюються одна за одною, зате кожне нове звинувачення ще далі від реальності й абсурдніше, і ще цікавіше для вітчизняної психіатрії", - заявили в прес-службі.

В партії також нагадали, що раніше попереджали суспільство про підготовку нових провокацій влади проти лідера партії "Батьківщина". "Випереджаючи подальші плани гідних українських учнів Андрія Януар’євича Вишинського, заявляємо, що Ю.ТИМОШЕНКО не вбивала Сергія Кірова, не труїла Максима Горького і не готувала замах на Йосипа Сталіна", - заявили в прес-службі партії.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник Генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН в в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО до вбивства народного депутата Євгена Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США проти екс-прем`єра Павла ЛАЗАРЕНКА.

"Це теж давня американська історія. У матеріалах американських кримінальних справ проти ЛАЗАРЕНКА є цікава інформація. Допитаний прокуратурою США свідок у справі ЛАЗАРЕНКА прямо сказав, що кілер за вбивство Щербаня отримав гроші з рахунків ЛАЗАРЕНКА і ТИМОШЕНКО. Свідок посилається на розмову з замовником, який сказав : "Юля заплатить", маючи на увазі, "заплатить за вбивство", - сказав Р.КУЗЬМІН.