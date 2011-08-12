Шахтаря, який розповів про "потогонну систему", перевели на іншу шахту

Голова Луганської обласної держадміністрації Володимир ПРИСТЮК особисто перевірив інформацію про працевлаштування шахтаря Ігоря СМЕТАНІНА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОДА.

«Сьогодні Ігор СМЕТАНІН дійсно вже вийшов на роботу. Його перевели на іншу шахту – «Самсонівська-Західна», де він працюватиме підземним гірникам», – заявив В.ПРИСТЮК.

Долею шахтаря голова адміністрації зацікавився після того, як у ЗМІ з`явилася інформація про звільнення І.СМЕТАНІНА з колишнього місця роботи – шахти «Суходільська-Східна». Хоча в заяві значилося, що гірник звільнений «за власним бажанням», голова ОДА засумнівався, що це було вчинено добровільно.

В.ПРИСТЮК у телефонній розмові з генеральним директором ПАТ «Краснодонвугілля» Олександром ПОТАПЕНКОМ зажадав від керівництва вугільного підприємства поновити на роботі гірника шахти «Суходільська-Східна».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 липня на шахті «Суходільська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область) сталася аварія, яка забрала життя 28 гірників.

І.СМЕТАНІНА було звільнено після того, як в Інтернет потрапило відео, де він розповідає про важкі умови праці на шахті, про те, що справжня причина аварії – «потогінна система праці» на шахті.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН, голова Трудового руху «Солідарність» Костянтин ІЛЬЧЕНКО, І.СМЕТАНІН, який розповів в інтерв’ю ЗМІ правду про реальні умови праці у шахті, “переховується”.

“Я з ним розмовляв. Він дав згоду взяти участь сьогодні (11 серпня) в нашій прес-конференції. Але після цієї розмови з ним говорили міліціонери, з ним вели бесіду бандити і пообіцяли йому, що його знайдуть в посадці і ніхто й пальцем не поворухне. І людина злякалась. Отак живуть люди в Луганській області”, - сказав К.ІЛЬЧЕНКО.

11 серпня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ наголосив, що якщо до нього надійде інформація, що дійсно, як заявляють профспілки, І.СМЕТАНІНУ погрожують, то і губернатор, і директор шахти за це відповідатимуть.