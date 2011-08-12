Профспілка гірників закликає звільнити Тимошенко

Незалежна профспілка гірників України закликає звільнити колишнього прем`єр-міністра, лідера партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти і забезпечити справедливе й неупереджене розслідування її кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційній Заяві Незалежної профспілки гірників України з приводу арешту Ю.ТИМОШЕНКО. Документ розміщений на сайті профспілкової організації.

«У той час, коли вугільна галузь перебуває у катастрофічному стані, яскравим свідченням чого стала низка аварій на шахтах, що лише за останні два тижні забрали життя 40 гірників, влада вдається до політичних судилищ, яким, поза сумнівом, є процес над Юлією ТИМОШЕНКО», - йдеться у заяві.

У НПГУ переконані, що «замість того, щоб давати свідчення проти головної опозиціонерки, нинішнім чиновникам варто було б повчитися у неї, як слід вникати у проблеми різних галузей економіки, зокрема і вугільної».

Автори заяви нагадали, що саме за часів прем`єрства Ю.ТИМОШЕНКО був підготовлений і ухвалений Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці», який «чинна влада усіма можливими способами ігнорує і не виконує його положень».

«Натомість сьогоднішні можновладці вважають за краще давати нічим не підкріплені обіцянки про поліпшення шахтарського життя», - йдеться у заяві профспілки з вимогою звільнити Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти.