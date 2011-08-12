Кириленко: влада не має шансів на виборах, крім одного

Лідер партії "За Україну!" В`ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що опозиція має сформувати єдиний список кандидатів для участі у виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії "За Україну!".

"Останні події в країні засвідчили – влада почала діяти по сценарію, у якому не має місця чесним виборам, чесним судам, громадянським свободам. Й уже зараз можна з упевненістю сказати, що парламентські вибори будуть фальсифікуватися", - сказав В.КИРИЛЕНКО.

На його думку, зростання цін на продукти харчування та комунальні послуги, збідніння населення, відсутність реформ не дає владі шансу чесним шляхом здобути перемогу на наступних парламентських виборах. "Тому залишається єдиний шанс – їх тотальна фальсифікація", - додав він.

"Судові справи над опозиційними політиками продемонстрували, що сподіватися на судове оскарження результатів виборів не тільки не має сенсу, але й безвідповідально. Судочинство в Україні втратило будь-які ознаки незалежності й неупередженості й перетворилося на елемент репресивної владної машини", - підкреслив він.

На думку В.КИРИЛЕНКА, реакція демократичних країн на фальсифікацію виборів для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і його оточення теж не будуть мати вирішального значення. "Ми вже сьогодні бачимо, що влада не реагує на жодні протести демократичних країн проти арешту Юлії ТИМОШЕНКО, тому думати, що це зупинить фальсифікацію парламентських виборів в Україні безвідповідально", - вважає лідер партії "За Україну!".

"Усі ці аргументи вимагають швидкого об’єднання в єдиний опозиційний кулак для участі спільним списком у наступних парламентських виборах", – переконаний В.КИРИЛЕНКО.