Свідок-науковець став на бік Тимошенко

В Інституті ім. Корецького вважають, що директиви Тимошенко «Нафтогазу» були способом В Інституті держави і права НАН України ім. Корецького вважають, що директиви екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО НАК «Нафтогаз України» були способом виконання її повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засдінні Печерського районного суду Києва у справі Ю.ТИМОШЕНКО заявив заступник директора згаданого інституту Володимир НАГРЕБЕЛЬНИЙ, якого суд допитує як свідка у справі.

За його словами, Генеральна прокуратура двічі зверталася до інституту з проханням надати експертну оцінку і він двічі робив її. І ці матеріали містяться у матеріалах справи.

В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ зазначив на початку допиту, що не може виступати як свідок у даній ситуації, оскільки йому не відомі обставини, які містяться у матеріалах справи, а він може надати лише експертні оцінки та пояснення.

Зокрема, В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ зауважив, що у наданих ним висновках «абсолютно чітко прописано, що в нас у чинному законодавстві немає терміну «директива». «Тому, на моє глибоке переконання, треба дивитися не на назву, не на форму, а на зміст документ», - додав він. Науковець поінформував, що у словниках термін «директива» має близько десяти синонімів.

В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ зауважив, що з юридичної точки зору, якщо контракти укладалися суб’єктами господарювання, це підпадає під дію закону про зовнішньоекономічну діяльність, який не передбачає терміну «директива».

«У той же час, прем’єр-міністр держави не є, образно кажучи, директором ЖЕКу або директором об’єднання «Азот». Колеги з Європи дивувалися, що ми намагаємося у законі про Кабінет міністрів виписати всі повноваження. Я прийшов до висновку, що органи державної влади повинні діяти у спосіб, передбачений законами України і Конституцією. Але у нас, на превеликий жаль, виписані повноваження, але відсутній спосіб їхнього виконання. І я прийшов до висновку. Я вважаю це (директиви) способом виконання повноважень до НАК «Нафтогаз». Тому це не є перевищенням повноважень», - сказав В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ.

Продовжуючи тему, він зауважив, що оскільки немає чіткого визначення, що таке директива, він зробив висновок, що це треба сприймати як спосіб доручення прем’єр-міністром керівнику особливого суб’єкту господарювання на виконання повноважень.

«У висновках дійсно міститься висновок щодо невідповідності договорів (між Україною та Росією щодо газу – УНІАН) на той час законодавству. Але в будь-якому випадку будь-яких правових наслідків це не має, якщо їхня недійсність прямо не встановлена або в судовому порядку вони не визнані неправомірними. Отже, вони є дійсними», - сказав В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ.