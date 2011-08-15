У ПР Тимошенко нагадали, хто був при владі, коли загинув Кравченко

На момент загибелі Юрія Кравченка Тимошенко і її "соратники" були при владі. Про це, коментуючи побоювання Юлії Тимошенкоза своє життя, нагадав народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Іван Вернидубов.

"Хочу нагадати Тимошенко що коли вона говорить про "трюки влади" з Кравченком і Кирпою, то забуває, що на момент загибелі Ю. Кравченка вона займала пост прем`єр-міністра, В. Ющенко - президента, Ю. Луценко - міністра МВС, а А. Турчинов був главою СБУ", - цитує парламентаря прес-служба Партії регіонів. Нардеп вважає що заяви про те, що "їм", тобто, владі, "повторювати трюки з Кирпою і Кравченком не варто", Тимошенко треба адресувати самій собі і своїм найближчим соратникам. Адже саме вони на той момент несли усю повноту відповідальності за дотримання законності в Україні зокрема - за безпеку громадян.

"Нинішні заяви Тимошенко є черговою маніпуляцією громадською думкою, збоченням фактів і спробою притягнути увагу до своєї персони своєю епатажною заявою", - підсумував І. Вернидубов.