Тимошенко заявила, що побоюється за своє життя

Екс-прем`єр-міністр України, лідера партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО побоюється за своє життя.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це вона заявила в письмовому інтерв`ю сайту EUobserver.com ще до того, як 12 серпня Апеляційний суд Києва відмовився розглянути скаргу на рішення Печерського райсуду про її арешт.

"Звичайно, боюся, - написала вона. - Я в курсі сталінської приказки: "Немає людини - немає проблеми". У минулому були дуже багато "нещасних випадків", як наприклад, самогубство колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який якимсь чином зумів вистрілити собі в голову двічі".

Ю.Кравченка було знайдено мертвим к березні 2005 року у себе на дачі. Він мав свідчити у суді у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд м. Києва 5 серпня задовольнив клопотання прокурорів про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту. Екс-прем`єр з 5 серпня перебуває у Лук’янівському СІЗО.