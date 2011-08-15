Бойка викликали на допит

Печерський районний суд Києва вирішив викликати міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА на допит як свідка у кримінальній справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на наступне судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив головуючий суддя Родіон КІРЄЄВ, задовольнивши таким чином клопотання представників обвинувачення, з яким також погодились підсудна Ю,ТИМОШЕНКО та її адвокат.