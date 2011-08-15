Суд у справі Пукача хоче зрозуміти, як і з чого держава робить таємниці

Печерський районний суд Києва переніс розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста на вівторок, 16 серпня, на 10.30.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, суд мотивував своє рішення необхідністю вивчення застосування терміну «гриф «таємно». «Суд пішов шукати інструкцію порядку присвоєння грифу таємності. Суду треба почитати інструкцію», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Вона наголосила, що визнає за судом право на це. На її думку, в обвинувальному висновку щодо О.ПУКАЧА є таємні розділи, але таємний не весь висновок.