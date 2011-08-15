Чернігівський шкірвендиспансер готовий узяти Тимошенко на поруки
18:15, 15 серпня 2011Політика
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Заяву озвучив суддя Кірєєв
Чернігівський шкірвендиспансер, Національний союз письменників України, народний депутат Володимир Арьев (НУ-НС) і правозахисник Василь Карпюк готові узяти екс-прем`єра України Юлію Тимошенко на поруки.
Відповідні заяви надійшли в канцелярію Печерського райсуду Києва, і їх озвучив головуючий суддя Родіон Кірєєв.
Нині суд вивчає ці заяви.
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