Соколовський: хай везуть мене з лікарні

Екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ не може з`явитися до суду у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО через серйозну хворобу, а рішення доставити його на засідання примусово вважає тиском.

Про це він сказав газеті «Дело».

«Нехай везуть мене з лікарні, я їм привезу заразом довідку. Тоді це буде ще більший скандал», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, коментуючи рішення суду примусово доставити його до Печерського суду.

За його словами, він зараз перебуває на лікуванні у заміській клініці за 200 км від Києва, у нього немає доступу до Інтернету і він не знає останніх новин про суд над Ю.ТИМОШЕНКО.

Про те, що суд планує примусово доставити його на завтрашнє засідання, він дізнався від кореспондента видання.

«До 10 серпня я був у Києві, мене викликали телеграмами на день засідання. Тобто телеграма приходила, припустимо, о 3-ій годині дня, а суд був призначений, наприклад, на 10-ту ранку. Ну хіба так робиться? І чому телеграми, що, у суду так багато грошей? Може, поштою дешевше – за декілька днів наперед?», - нарік Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, рішення у примусовому порядку доставити його до залу суду він вважає тиском. «Я дуже серйозно хворий, я вже півтора роки хворію. Якщо суд бере на себе таку серйозну місію – загнати мене в труну – то це його, звичайно, справа», сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як заявив екс-уповноважений Президента Віктора ЮЩЕНКА, «у мене взагалі порушено кровообіг, і дуже серйозно, на фоні хвороби спини, вже давньої, багаторічної, і з 10 серпня я перебуваю у лікарні».

Свідок пояснив, що раніше двічі приходив до суду. «Вперше, здається, це було 6-е число, посидів там години дві, може, навіть три. Ніхто мене не викликав. Я поговорив з секретарем суду – я не можу стояти, а там навіть сісти ніде, навіть нормально стати. Потім удруге я прийшов і написав заяву…», - пояснив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, сьогодні Печерський райсуд ухвалив рішення примусово доставити Б.СОКОЛОВСЬКОГО до суду у вівторок на 09.30.