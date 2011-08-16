Азаров повідав: купував книги Шевченка, ще коли про Україну не думав

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ признався, що йому дуже подобається проза Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на брифінгу.

«У мене є дуже гарний п`ятитомник Тараса Григоровича Шевченка. Я його купив, коли ще про Україну не думав. Це видання приблизно 1964-1965 року, я точно не пам`ятаю. До цього п`ятитомника увійшли поетичні твори, а також проза», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр відзначив, що з величезним задоволенням читає твори Т.Шевченка.

«Я вважаю, що багато в чому проза Шевченка, я наголошую - це думка дилетанта – я не мистецтвознавець, не літературознавець - але багато в чому це на дуже високому рівні. Мені дуже подобається поетична проза. Кожне слово дуже цікаво», - відзначив М.АЗАРОВ.