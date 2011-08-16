Ющенка хочуть бачити в Печерському суді завтра

Печерський районний суд Києва запросив на 17 серпня екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА на допит як свідка у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ.

За словами адвоката, як він зрозумів з рішення суду, В.ЮЩЕНКО має з’явитись на допит 17 серпня.

При цьому Ю.СУХОВ додав, що це суд повторно запросив екс-Президента і поки що непримусово.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України щодо встановлення місця проживання колишнього Президента В.ЮЩЕНКА для виклику на допит як свідка у кримінальній справі Ю.ТИМОШЕНКО.

5 серпня прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомила, що колишній Президент надасть свідчення у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО після повернення з відпустки. 15 серпня В.ЮЩЕНКО повернувся з Парижа до Києва.

Сьогодні, 16 серпня, Р.КІРЄЄВ зачитав заяву представників В.ЮЩЕНКА, що надійшла до канцелярії Печерського райсуду Києва. У ній В.ЮЩЕНКО зазначає, що підтримує у повному обсязі свідчення, надані ним під час досудового слідства, і просить оголосити їх під час судового засідання. Заяву датовано 10 серпня цього року.

Пізніше Р.КІРЄЄВ вирішив повторно запросити колишнього Президента для надання свідчень у справі Ю.ТИМОШЕНКО.