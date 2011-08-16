Бойко приніс Кірєєву аудиторський звіт про втрати Нафтогазу

Печерський районний суд Києва оголосив до 18.40 перерву у засіданні з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено на прохання захисту Ю.ТИМОШЕНКО з метою ознайомлення з документами щодо результатів аудиторської перевірки діяльності компанії «Нафтогаз України» у 2009 році, згідно з якими компанія отримала значні збитки.

Ці документи передав на ознайомлення учасникам процесу свідок у справі міністр палива те енергетики Юрій БОЙКО.

Це було зроблено у відповідь на заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що «Нафтогаз України» у період до прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО був збитковою компанією, натомість 2009 рік, коли Ю.ТИМОШЕНКО була при владі компанія закінчила з прибутками.