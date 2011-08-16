Комітет опору диктатурі закликає всіх підняти національні прапори

Комітет опору диктатурі (КОД) закликає усіх українців 23 серпня, у День Українського Державного прапора, і 24 серпня, у День Незалежності України, підняти національний стяг у себе на будинку, в подвір’ї, на балконі, а на одяг прикріпити синьо-жовту відзнаку.

Як повідомили УНІАН у Комітеті, звернутися до громадян із таким закликом вирішили на черговому засіданні КОД.

Крім того, як зазначено у переданому УНІАН повідомленні Комітету, на засіданні було затверджено план спільних заходів опозиційних сил під час святкування 20 річниці Незалежності.

Зокрема, за словами координатора львівського КОДу Андрія МИСИКА, Комітет звернувся до усіх своїх організацій у регіонах України із закликом підтримати ініціативу щодо підняття національного прапору і прикріплення на одяг синьо-жовтої відзнаки.

«Головною подією 24 серпня стане проведення в столиці України та багатьох українських містах Маршів Незалежності. План заходів у Києві буде затверджений найближчими днями», – йдеться у повідомленні КОД.

А.МИСИК також зазначив, що політичні партії та громадські організації, які увійшли до Комітету опору диктатурі, у святкові дні проводитимуть додаткові акції.

Як повідомляв УНІАН, учора перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що 11 опозиційних партій, які входять до Комітету опору диктатурі, проведуть 24 серпня у центрі Києва мітинг на честь 20-ї річниці Незалежності України та проти диктатури.

Він наголосив, що 11 партій ухвалили таке рішення і закликають усіх небайдужих громадян зібратися біля пам’ятника Шевченку у Києві та пройти ходою до Михайлівської площі, де провести мітинг на честь 20-річчя Незалежності України і проти диктатури.