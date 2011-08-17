Українська громада Німеччини занепокоєна репресіями в Україні

Українська громада федеральної землі Баден-Зюртемберг (Німеччина), а також парафіяни української парафії Святого Василія Великого у Штутгарті, висловили занепокоєння у зв’язку з судовим процесом над колишнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, також Українська громада Німеччини стурбована зростанням масштабів політичних репресій в Україні стосовно лідерів опозиції.

"Ми обурені репресіями проти опозиційних політичних партій, громадських організацій, діячів культури і мистецтва з метою розправи і залякування, порушеннями права на свободу слова", - йдеться в зверненні громади, адресованому Ю.ТИМОШЕНКО.

Українська громада заявила, що особливо її турбує "безглузде та беззаконне судилище над лідером опозиції", і повідомила, що зібрала підписи під петицією проти дій влади в Україні та передала її Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ через Генеральне консульство України в Мюнхені.

Крім того, українці Німеччини звернулися до канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ із закликом не припиняти спостереження на дипломатичному рівні за політичними подіями в Україні.