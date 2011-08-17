Данилюк: на 29-30 серпня влада готує нові арешти

За інформацією, що надійшла до громадянського руху «Спільна Справа», влада готує після Дня Незалежності чергову хвилю репресій проти опозиції.

Про це на брифінгу в Києві заявив координатор «Спільної справи» Олександр ДАНИЛЮК, повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху «Спільна справа».

«Зокрема, є інформація, що під час судових розглядів кримінальних справ проти активістів податкового Майдану та членів ВО «Тризуб», які відбудуться 29 та 30 серпня, усім підсудним планується зміна запобіжного заходу на взяття під варту», - повідомив О.ДАНИЛЮК.

Один з підсудних, комендант наметового містечка Майдану-2 Олег АХТИРСЬКИЙ, у свою чергу, зауважив: «Ці та інші арешти будуть на совісті тих, хто 24 серпня залишиться біля телевізорів, замість того, щоб вийти на акції протесту на підтримку наших вимог. Основною вимогою залишається негайне відновлення конституційного ладу та проведення виборів Президента і парламенту».