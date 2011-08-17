Експерт підозрює, що вчора у штабі Яценюка пили шампанське

Політичний експерт, голова центру «Третій сектор» Андрій ЗОЛОТАРЬОВ припускає, що об`єднання «Сильної України» з Партією регіонів може означати початок боротьби за контроль над Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції на тему «Злиття і поглинання політструктур перед виборами».

«Рекомендую уважно стежити за процесами у Партії регіонів. Очевидно, розпочинається боротьба за контроль над партією. Таке входження ТІГІПКА - адже це не просто обіцянка прем`єрського поста, десяти мандатів у прохідній частині, десяти мажоритарних округів. Очевидно, можемо говорити про спробу оксамитового рейдерського перехоплення керівництва Партії регіонів», - сказав А.ЗОЛОТАРЬОВ.

За словами експерта, з погляду виборця, рішення лідера «Сильної України», віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА виглядає «недобре».

«Люди бачили в ньому альтернативу ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧУ під час виборчої кампанії 2010 року. У цій ситуації буде велике розчарування і перетікання виборців», - сказав він.

На думку А.ЗОЛОТАРЬОВА, від об`єднання двох партій виграє лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Очевидно, вчора ввечері могли підняти келих шампанського у штабі Арсенія ЯЦЕНЮКА, оскільки процент-другий від цієї політичної операції молодий «фронтовик» одержав», - сказав експерт.

Він також відзначив як негатив той факт, що питання про об`єднання двох партій було вирішене кулуарно.

Водночас А.ЗОЛОТАРЬОВ вважає, що з погляду бізнесу С.ТІГІПКО зробив вигідну операцію. «Як бізнесмен він уміє рахувати, він зробив дуже вигідну операцію - він злив актив, що втрачає свою політичну капіталізацію, одержавши цілком очевидні вигоди», - сказав експерт.

«Рік тому ТІГІПКО багато хто розглядав як мало не українського БАЛЬЦЕРОВИЧА (Лешек БАЛЬЦЕРОВИЧ - організатор та ідейний натхненник польських економічних реформ - перетворення країни з плановою економікою на країну з ринковим господарством - УНІАН), реформатора, але насправді з ТІГІПКА вийшов український ЧУБАЙС», - сказав він.

Експерт також не виключив, що С.ТІГІПКУ було обіцяне прем`єрське крісло.

Кажучи про майбутні парламентські вибори, він відзначив, що люди втомилися від ситуації, коли немає ані справжніх лівих, ані справжніх реформаторів.

«Люди починають розглядати політику як великий цирк, де політики з потреби міняють іміджі, і зміна декорації переслідує лише одну мету - задоволення своїх корисливих інтересів», - сказав А.ЗОЛОТАРЬОВ.

На думку експерта, як наслідок, збільшується кількість тих, хто або не бере участь у виборах, або голосує проти всіх.

У свою чергу, керівник компанії «Research & Branding Group» Євген КОПАТЬКО відзначив, що рішення С.ТІГІПКА про об`єднання з Партією регіонів було очікуваним.

«Переговори велися не один день, про це побічно свідчить те, що ТІГІПКО зосередився на діяльності Кабінету міністрів, а про партійне життя не було чутно вже півроку», - сказав він.

Як вважає Є.КОПАТЬКО, це попередні кроки, спрямовані на те, щоб в майбутньому впливати на конфігурацію тих політичних сил, які є досить рейтинговими.