Могильов забороняє підлеглим ходити на суд до Луценка?

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ стверджує, що міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ забороняє своїм підлеглим з’являтися на суд у справі екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

«Так, за достовірною інформацією, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки «відвідали» трьох працівників МВС, котрі визнані потерпілими у так званій квартирній справі ЛУЦЕНКА, аби ті не з’явилися на судове засідання 18 серпня», - наголосив Г.МОСКАЛЬ.

Він уточнив, що працівники ДВБ змусили цих осіб написати заяви на ім’я судді Сергія ВОВКА про їх «поважні» причини відсутності на судовому засіданні.

«Суть заяв зводиться до того, що потерпілі під різними приводами не можуть з’явитися на судові засідання, тому просять, щоб їхні покази, дані на попередньому досудовому слідстві, зачитали без їх присутності», - додав Г.МОСКАЛЬ.

Він розповів, що після цього потерпілих терміново відправили у відрядження, відпустку чи на лікарняний.

«Пояснення таким “маневрам” просте – потерпілі до сих пір не отримали від МВС обіцяного житла, тому А.МОГИЛЬОВ боїться, що вони розкажуть на суді зовсім не те, що їх примусили говорити на попередньому слідстві», - вважає Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА, серед іншого, звинувачують і за епізодом щодо неправомірності виділення житла водієві екс-глави МВС.

18 серпня колишній водій автобази Центрального апарату МВС України Микола СИДОРЕНКО сказав під час засідання Печерського суду, що не вважає Ю.ЛУЦЕНКА винним, і заявив, що МВС йому знову не дало квартиру. «Нещодавно до 25-річчя Чорнобиля знову давали квартири, і мені знову не дали, хоча, як вони казали, я перший у черзі…», - зазначив він.

«Я потерпів від МВС, а не від ЛУЦЕНКА», - сказав М.СИДОРЕНКО.