Голові представництва ЄС доручили піти в СІЗО до Тимошенко

ЄС стурбований повідомленнями про погіршення стану здоров`я Тимошенко

Київ. 19 серпня. УНІАН. Представник дипломатичної служби ЄС Майкл МЕНН заявляє, що Європейський Союз стурбований погіршенням стану здоров`я екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО з посиланням на РІА "Новости", про М.МЕНН заявив журналістам у Брюсселі.

"Ми стурбовані повідомленнями про погіршення стану її здоров`я і закликаємо українську владу забезпечити своєчасне і незалежне професійне медичне обстеження, а також надання їй необхідної професійної медичної допомоги", - сказав М.МЕНН.

За словами дипломата, голові представництва ЄС в Україні доручено відвідати Ю.ТИМОШЕНКО в Лук`янівському СІЗО, і Брюссель розраховує, що українська влада піде в цьому питанні назустріч.

Як повідомляв УНІАН, учора вранці захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, прокурор попросив суд надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єр-міністра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Пізніше під час судового засідання у Печерському райсуді Ю.ТИМОШЕНКО стало зле, вона попросила оголосити коротку перерву, на що Р.КІРЄЄВ одразу дав згоду.

Водночас суддя не дозволив лікарю, якому екс-прем’єр довіряє і який прибув на засідання, оглянути Ю.ТИМОШЕНКО у приміщенні суду.

Сьогодні, 19 серпня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась від проведення медичного огляду фахівцями МОЗ.