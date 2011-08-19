Чи потішило українців порушення справи проти Кучми (опитування)

Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» цікавився думкою українців щодо кримінальних справ, порушених проти екс-урядовців.

Зокрема, в рамках десятої хвилі моніторингу респондентам ставилося запитання щодо справи Леоніда Кучми, порушеної за звинуваченням у перевищенні влади та службових повноважень, що в подальшому, призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. 25,3% опитаних заявили, що “дуже поінформовані” з перебігом і обставинами справи. 62,6% щось про неї чули. 9,7% та 2,4% респондентів відповідно заявили, що нічого про “справу Кучми” не чули або взагалі відмовилися спілкуватися на цю тему.

Водночас 29,2% опитаних заявили, що підтримують порушення справи проти екс-президента, 50,8% поставилися до цієї новини байдуже. За словами 20,0% респондентів, вони сприйняли повідомлення про порушення кримінальної справи проти екс-голови держави з осудом.

Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» з вересня 2010 року розпочав проведення щомісячного загальнонаціонального моніторингового соціологічного дослідження «УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ».

Дослідження було проведене з 3 серпня по 16 серпня по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.