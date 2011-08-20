Тимошенко втретє відмовилася від обстеження медиків МОЗ

У Державній пенітенціарній службі заявляють, що Тимошенко сьогодні втретє відмовилася від обстеження медиків Міністерства охорони здоров’я України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«20 серпня 2011 року у третій раз з метою проведення медичного обстеження підсудної ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівни до Київського слідчого ізолятора прибула група медичних фахівців Міністерства охорони здоров’я України. У черговий раз Ю.ТИМОШЕНКО в категоричній формі відмовилась від проведення обстеження та надання необхідної медичної допомоги фахівцями МОЗ», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що «на даний час стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний, вона перебуває під постійним динамічним наглядом медичних працівників слідчого ізолятора».

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, вранці, захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, прокурор попросив суд надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єр-міністра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Пізніше під час судового засідання у Печерському райсуді Ю.ТИМОШЕНКО стало зле, вона попросила оголосити коротку перерву, на що Р.КІРЄЄВ одразу дав згоду.

Водночас суддя не дозволив лікарю, якому екс-прем’єр довіряє і який прибув на засідання, оглянути Ю.ТИМОШЕНКО у приміщенні суду.

19 серпня прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась від проведення медичного огляду фахівцями МОЗ.