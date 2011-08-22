Янукович невдовзі отримає на підпис закон про пенсійну реформу

Усі уточнення технічного характеру до закону про пенсійну реформу напрацьовані, підготовлені і будуть розглянуті парламентом у перший день роботи наступної сесії, заявляє голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час перебування з робочою поїздкою у Житомирській області.

«Потрібно завершити з технічної точки зору роботу над законом про пенсійне забезпечення», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради, 6 вересня на голосування буде винесено пропозицію про внесення до закону ряду технічних уточнень, необхідність яких з’явилася під час підготовки закону до підписання.

У разі ухвалення позитивного рішення, сказав В.ЛИТВИН, ці зауваження вноситимуться до тексту закону, який після підписання керівником парламенту буде направлено на підпис Президенту України.

Голова Верховної Ради повідомив, що, зокрема, виникла проблема із датою набуття цим законом чинності, пояснивши, що він не може бути введений у дію 1 вересня «з огляду на ті обставини, про які я сказав, а також на необхідність забезпечення відповідної підготовчої роботи для його застосування».

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що затримка з підписанням цього законодавчого акту не пов’язана з поданням народних депутатів України до Конституційного Суду про неконституційність його ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», прийнятий парламентом 8 липня, на підпис Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ не надходив.

У юридичному управлінні парламенту зауважили, що голова Верховної Ради не може підписати закон через наявність проекту постанови «Про скасування рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв’язку з порушенням процедури його прийняття». Відповідний документ був зареєстрований народним депутатом з фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" Ольгою БОДНАР та членом фракції Блоку "Наша Україна-Народна самооборона" Юрієм КАРМАЗІНИМ.

Цей проект постанови має розглянути регламентний комітет парламенту і зробити висновки, які потім має розглянути парламент, коли повернеться з канікул восени.