Янукович закону про пенсійну реформу ще не бачив і побачить не скоро

Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», прийнятий парламентом 8 липня, на підпис Президенту поки що не надходив.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента у відповідь на запит агентства.

«Станом на 26 липня 2011 року зазначений документ до Адміністрації Президента України не надходив», - наголошується в повідомленні.

В той же час у Комітеті Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів УНІАН повідомили, що Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» протягом трьох днів після його прийняття був оформлений, підписаний керівництвом комітету і переданий до юридичного управління.

У свою чергу в юридичному управлінні парламенту зауважили, що закон не може бути підписано головою Верховної Ради через наявність проекту постанови «Про скасування рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв’язку з порушенням процедури його прийняття». Відповідний документ був зареєстрований народним депутатом з фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" Ольгою БОДНАР та членом фракції Блоку "Наша Україна-Народна самооборона" Юрієм КАРМАЗІНИМ.

Цей проект постанови має розглянути регламентний комітет парламенту і зробити висновки, які потім має розглянути парламент, коли повернеться з канікул восени.