Суддя Луценка запізнюється на засідання
09:25, 22 серпня 2011Політика
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Конвою в залі поменшало
У засіданні суду з розгляду кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА оголошено технічну перерву через запізнення члена колегії суддів Печерського районного суду Києва Оксани ЦАРЕВИЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив головуючий в засіданні суддя Сергій ВОВК.
Зокрема, як повідомив С.ВОВК перед початком судового засідання, що мало розпочатися о 09.15, слухання справи розпочнеться із запізненням на 15-20 хвилин, поки О.ЦАРЕВИЧ добереться до місця роботи.
Як зазначає Gazeta.ua, у залі суду вже присутній підсудній Юрій ЛУЦЕНКО. Його охороняють 4 конвоїри, хоча, коли суд проходив на Хрещатику їх було 8-10.
Також вже присутні усі прокурори та захисники екс-міністра.
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