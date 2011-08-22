Суддя Луценка запізнюється на засідання

У засіданні суду з розгляду кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА оголошено технічну перерву через запізнення члена колегії суддів Печерського районного суду Києва Оксани ЦАРЕВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив головуючий в засіданні суддя Сергій ВОВК.

Зокрема, як повідомив С.ВОВК перед початком судового засідання, що мало розпочатися о 09.15, слухання справи розпочнеться із запізненням на 15-20 хвилин, поки О.ЦАРЕВИЧ добереться до місця роботи.

Як зазначає Gazeta.ua, у залі суду вже присутній підсудній Юрій ЛУЦЕНКО. Його охороняють 4 конвоїри, хоча, коли суд проходив на Хрещатику їх було 8-10.

Також вже присутні усі прокурори та захисники екс-міністра.