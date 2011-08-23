Опозиція планує зібратися на Хрещатику попри заборону

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ запевняє, що представники і прихильники опозиції, попри всі заборони, завтра зберуться в центрі Києва на святкування Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Печерського районного суду Києва, який продовжує розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Комітет опору диктатури, який об’єднує всі опозиційні партії, ще раз підтверджує своє рішення щодо зібрання завтра, в День Незалежності, всіх патріотів України, хто готовий з нами відсвяткувати цю велику дату, об 11 годині біля пам’ятника Шевченку. Ще раз підкреслюю, завтра без будь-яких змін, не зважаючи на спроби влади зірвати нам свято, ми збираємось… І гідно відсвяткуємо цей день», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також закликав не піддаватися на жодні провокації та дезінформацію з боку чинної влади.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Київська міськдержадміністрація звернулася до суду з проханням заборонити акцію протесту, яку опозиція має намір провести на Хрещатику в День Незалежності України, 24 серпня.