Янукович оголосив війну, у якій «не буде своїх і чужих»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре попереджає, що в тих, хто хоче підмінити правосуддя політикою, нічого не вийде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у палаці «Україна» на урочистих зборах, присвячених 20-й річниці Незалежності України.

Президент наголосив, що корупція знищує будь-які реформи, які проводяться в Україні. «Визнаю, що і у нинішній владі рівень корупції залишається критично високим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що розпочав кампанію по боротьбі з корупцією. «Я оголосив війну корупції і наголошую, що це не просто гасло, у цій війні не буде своїх і чужих, і хто ще не зрозумів, відчує, як то кажуть, на своїй власній шкурі… Найближчим часом», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав, що це також є його відповіддю тим, хто хоче «політиканством та демагогією підмінити правосуддя».

«Заявляю відкрито: нічого в них не вийде. Досить жити за правилами політичного шоу. Лише справедливе правосуддя і закон, а не політична доцільність мають визначати, чи була для громадянина злочином, чи не була та чи інша справа. Це моя принципова позиція», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.