Турчинов: опозиція пройде Києвом всупереч забороні суду

Опозиція проведе мирну ходу центром столиці, всупереч забороні суду.

Про це повідомив перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу.

"Ми, як планували, так і будемо збиратися завтра, - цитує Українська правда... - У Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку ми будемо проводити наші мирні збори і приймемо рішення щодо мирної ходи центром столиці".

"Ніхто не має права нас зупиняти", - додав Турчинов.

***

Окружний адмінсуд Києва дозволив опозиції мирнї акції у парку Шевченка і по вулиці Володимирській. Про це повідомив заступник глави КМДА Олександр Пузанов, передають "Українські новини".

При цьому Пузанов зазначив, що проведення опозицією акцій в парку Шевченка дозволяється лише з 11:00, оскільки до 11:00 там заплановані загальноміські та загальнодержавні заходи.

Опозиція також, за словами Пузанова, вправі влаштувати ходу 24 серпня по вулиці Володимирській до Софійської площі, але без заходу на площу - там політичні акції суд на 24 серпня заборонив.

Партії "Батьківщина", "Громадянська позиція", Європейська партія України, "За Україну!", "Народна Самооборона", "Наша Україна", а також "Народний рух України" планували проведення акції в парку Шевченка з 10:30 до 14:00.

Заявку на проведення зустрічі з виборцями в парку Шевченка з 14:00 по 18:00 подав також депутат від НУНС Андрій Парубій.

Були також подані заявки на проведення заходів в парку Шевченка і поруч інших опозиційних політичних партій.

Як повідомлялося, 11 опозиційних партій, що входять в "Комітет опору диктатурі в Україні", заявляли про намір провести ходу в День незалежності в Києві 24 серпня.

23 серпня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових політичних акцій в центрі Києва в День незалежності 24 серпня через проведення там офіційних заходів.