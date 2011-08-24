Тимошенківці «відбили» в міліції звукопідсилювачі

Біля пам’ятника Шевченку здійснюється монтаж звукопідсилюючої апаратури для проведення мітингу опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, початок мітингу був запланований на 11.00, однак міліція не пропускала до парку Шевченку автомобіль зі звукопідсилюючою апаратурою.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що для врегулювання цього інциденту було делеговано народних депутатів.