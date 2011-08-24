Турчинов агітує людей прориватися на Банкову

Представники та прихильники опозиції після мітингу біля пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди 20-ї річниці Дня Незалежності України мають намір йти на вулицю Банкової до Адміністрації Президента України.

Про це УНІАН заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, відповідаючи на запитання про плани опозиції.

«Якщо нас не пускають на Михайлівську, то підемо на Банкову», - сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, якщо міліція не пускатиме прихильників опозиції, вони все одно спробують пройти на Банкову.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі, до складу якого входять 11 опозиційних партій, планував сьогодні провести мітинг пам’ятника Тарасу Шевченку, а потім народний марш, що мав стартувати від пам’ятника Шевченку та завершитися мітингом на Михайлівській площі.

Однак учора, 23 серпня, Окружний адміністративний суд Києва дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам’ятника Тарасу Шевченку, заборонивши таким чином масові заходи на інших центральних площах та вулицях столиці.