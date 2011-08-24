БЮТ: київська міліція знімає з автівок державні прапори

У Києві співробітники Державтоінспекції зупиняють автомобілі з державними прапорами і вимагають від водіїв зняти стяги, «щоб не було провокацій».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПАШИНСЬКИЙ.

«На зауваження, що такі дії міліції незаконні, вони відповідають, що їм дана така команда», - зазначив С.ПАШИНСЬКИЙ.

«Це ганебний вчинок цієї влади, яка боїться навіть свого національного прапора, під який вони, на жаль, грабують Україну», - додав народний депутат.

Він також підкреслив, що це безпрецедентний випадок, коли національний прапор України силами міліції забороняють демонструвати.

За словами С.ПАШИНСЬКОГО, у столиці всі сили міліції спрямовані на те, щоб перешкодити людям дістатися до місця проведення заходів опозиції з нагоди Дня Незалежності.

Як повідомлялося, об 11.00 у Києві біля пам’ятнику Тарасу Шевченку Комітет опору диктатурі організовує збори прихильників опозиції з нагоди Дня Незалежності України.