Міліція перегородила автобусами вулицю Володимирську, аби не допустити прохід колони до Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Володимирській біля перехрестя з вулицею Б.Хмельницького біля Будинку вчителя вишикувалась щільна колона бійців спецпідрозділу МВС «Беркут». Також за щільною живою загорожею працівники правоохоронних органів виставили поперек всієї вулиці Володимирської декілька вантажних автозаків з метою створити ще один захисний кордон, щоб унеможливити прохід кількатисячної колони учасників мітингу опозиції до вулиці Банкової.

Також окрім автозаків прямо на проїжджій частині вулиці Володимирської зупинились близько десятка автобусів вщерть наповнених бійцями спецзагонів МВС. Всього, за приблизними підрахунками, з боку кордону від вулиці Б.Хмельницького знаходиться близько 1000 працівників міліції.