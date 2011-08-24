«Беркут» розганяє учасників опозиційної акції сльозогінним газом?

У центрі Києва десятки учасників пішої ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

«Учасники мітингу опозиції, який пройшов біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві, розпочали пішу ходу центральними вулицями Києва. Опозиціонери мають намір пройти до Адміністрації Президента з метою передачі ЯНУКОВИЧУ резолюції, яку було затверджено учасниками заходу», - повідомляє прес-служба.

Звертаючись до учасників мітингу, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ закликав їх вишикуватися і організовано мирною ходою рушити колоною на чолі з народними депутатами до вулиці Банкової.

«На вулиці Володимирській колону зупинили працівники спецпідрозділів міліції. Кілька десятків людей отримали травми. Проти них застосовували спецзасоби, зокрема, сльозогінний газ. Наразі людям надають першу медичну допомогу.

Також міліція почала підтягувати до парку Шевченка автозаки для перевезення затриманих», - йдеться у повідомленні прес-служби партії «Батьківщина».