У ДАІ запевняють, що вказівок знімати прапорці з автівок не було

Столичне управління Державтоінспекції заявляє, що інспектори ДАІ, які забезпечують сьогодні безпеку дорожнього руху, не отримували жодних розпоряджень стосовно вимог до водіїв приватних автомобілів знімати з авто державну символіку.

Як повідомили УНІАН в УДАІ м. Києві, сьогодні, 20 серпня на сайтах деяких ЗМІ з’явилась інформація про те, що ніби то у Києві співробітники Державтоінспекції зупиняють автомобілі з державними прапорами і вимагають від водіїв зняти стяги, «щоб не було провокацій».

Столична Державтоінспекція офіційно заявляє, що інспектори ДАІ, які забезпечують сьогодні безпеку дорожнього руху, не отримували жодних розпоряджень стосовно вимог до водіїв приватних авто знімати державну символіку.

Одночасно Державтоінспекція рекомендує водіям, а також учасникам автопробігу, оминати для проїзду центральну частину міста, оскільки саме зараз там відбуваються заходи державного значення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПАШИНСЬКИЙ заявив, що у Києві співробітники Державтоінспекції зупиняють автомобілі з державними прапорами і вимагають від водіїв зняти стяги, «щоб не було провокацій».