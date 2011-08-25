Янукович відкрив реконструйований корпус Київського онкодиспансеру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у відкритті радіологічного корпусу Київського обласного онкологічного диспансеру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, вітаючи колектив закладу з цією подією, він наголосив, що добре усвідомлює важливість відкриття нових сучасних медичних закладів у нашій країні. «Для людей – це надія на те, що можна зробити ранню діагностику, виявити захворювання і жити – просто жити на цій землі, бути здоровими і радіти від цього», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, влада і надалі приділятиме велику увагу питанням охорони здоров’я та реформуванню медичної галузі. У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що торік бюджетні видатки на розвиток цієї сфери збільшили на 15% (7,5 млрд. грн.), а цього року вони зросли ще на 10% (8,8 млрд. грн.)

«Ми вже профінансували більше 60% цієї суми. Переконаний, ми виконаємо це завдання. На наступний рік плануватимемо цю суму значно більшою», – підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що галузь охорони здоров’я України все ще перебуває у занедбаному стані. «А за цим стоять життя людей, незалежно від їхньої професії та фінансового забезпечення», – зауважив він.

Президент перерізав символічну стрічку перед входом до реконструйованого корпусу та оглянув його приміщення.

Під час спілкування з колективом закладу В.ЯНУКОВИЧ поцікавився умовами праці медичного персоналу та запевнив, що влада продовжить підтримувати нововідкрите відділення. «Такі лікарні нам потрібні», – підкреслив він.

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК запевнив Президента, що у новому відділенні всі жителі області, які потребують відповідної медичної допомоги, зможуть її отримати.

Реконструкція радіологічного корпусу Київського обласного онкологічного диспансеру профінансована на суму 34,57 млн. грн. У радіологічному корпусі функціонуватимуть три відділення: променевої терапії, радіонуклідної діагностики та патогістологічна лабораторія.

На виконання доручення Президента у державному бюджеті на поточний рік передбачено 80 млн. грн. для введення радіологічного відділення диспансеру в експлуатацію та вирішення питання оснащення його медичним обладнанням. Фактично профінансовано 60 млн. грн.