"Фронт Змін": донецька влада викрутила судді руки

Ворошиловський районний суд міста Донецька завтра має намір таємно ухвалити рішення про закриття загальноосвітньої україномовної школи №111.

Як повідомили в Донецькій обласній організації партії «Фронт Змін», їм стало відомо, що суддя Ворошиловського районного суду Олег ОРЄХОВ має намір 26 серпня всупереч усім нормам законодавства і правосуддя, без залучення сторін ухвалити рішення, яке дозволить владі не відкривати 1 вересня школу № 111.

Джерела у Ворошиловському райсуді повідомили колегам з «Фронту Змін» про те, що «під шаленим тиском влади» судом намічено завтра, 26 серпня, розглянути клопотання місцевих влад про скасуванням квітневої постанови цього суду, яким був забезпечений позов Ірини КРУГЛОВОЇ (матері учня ОШ №111) проти Донецької міськради і припинений процес ліквідації школи до закінчення судових розглядів по суті.

«Це робиться, незважаючи на те, що 23 серпня суддя О.ОРЄХОВ ухвалив рішення про зупинку провадження у справі про ліквідацію школи і передачу даної справи до суду апеляційної інстанції», - нагадали у «Фронті Змін». І повідомили, що юристи від партії «Фронт Змін», які є представниками позивача у суді, перебувають зараз у Києві, і не проінформовані належним чином про завтрашнє засідання, як і І.КРУГЛОВА, яка вже декілька днів перебуває у службовому відрядженні.

У Донецькій облорганізації «Фронту Змін» також зазначили, що ще на засіданні суду 19 серпня суддя О.ОРЄХОВ зачитав лист Донецького міського голови Олександра ЛУК‘ЯНЧЕНКА до голови Ворошиловського районного суду Людмили ЛІВОЧКУ з проханням «звернути увагу на ситуацію, яка склалася, і сприяти рішенню у справі у розумний термін». Представники позивача у суді висловили переконання у тому, що цей лист мера можна розглядати як тиск на суд, і цей факт є прямим порушенням процесуального закону.

«Фронт Змін» через ЗМІ звернувся до судді О.ОРЄХОВА із застереженням про ухвалення ним «одноосібних, незаконних, неправосудних рішень, які йдуть на шкоду сотням дітей, право яких на доступне і якісне навчання закріплене Конституцією України». Також партія звернулася до влади міста Донецька з проханням «припинити уперто і несамовито воювати зі своїми співвітчизниками, тому що учні школи №111 – це такі ж самі діти, як і ваші, вони мають право навчатися у нормальних умовах і одержати 1 вересня справжнє свято».

У Донецькій облорганізації стривожені сьогоднішньою звісткою з Ворошиловського суду, і просять журналістів знайти час завтра, у день приїзду до Донецька Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА (глава держави прибуває на торжества з нагоди Дня шахтаря – УНІАН), прийти на це засідання суду, яке «має відбутися о 15.30».