Наливайченко бачить вагомий аргумент для об'єднання опозиції

Голова політради партії "Наша Україна" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що дії влади у День Незалежності, 24 серпня, мають стати для опозиції переконливим аргументом на користь об’єднання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив під час поїздки до Тернопільської області в ефірі одного з місцевих телеканалів.

Зокрема, як наголосив голова політради «Нашої України», замість святкування Незалежності, 24 серпня влада доклала усіх зусиль, щоб залякати людей. Він зауважив, що подібна поведінка влади має стати для опозиції ще одним переконливим аргументом об’єднатися.

«Всі, хто зараз говорить, що поки не час об’єднатися, що ми об’єднаємося колись, може, у новому парламенті, мають зрозуміти - не буде нового парламенту, якщо так діяти», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Також голова політради "Нашої України" вчергове звернувся до чинної влади з вимогою припинити політичні репресії проти опозиції.

«Ми з перших днів вимагаємо звільнити з-під варти людей, які незаконно утримуються – це і Юрій ЛУЦЕНКО, і Юлія ТИМОШЕНКО, і Ігор ДІДЕНКО та багато інших, яких переслідує влада», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, нагадавши, що «Наша Україна» брала активну участь в акціях протесту під Печерським судом і у спільних акціях опозиції 24 серпня у Києві та по всій Україні.