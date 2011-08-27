Донія викликають на допит в міліцію

Народного депутата Олеся ДОНІЯ викликають на допит до слідчого міліції.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народна самооборона".

«Принесли повістку, в якій мене викликають до слідчого з міліції на завтра. Завтра я ще буду в Харкові, але з понеділка обов`язково зв`яжуся з цими «правоохоронцями», - зазначив О.ДОНІЙ.

На думку депутата, виклик пов`язаний із порушеною кримінальною справою щодо подій 24 серпня в Києві.

«Наскільки я розумію, це виклик по справі святкування Дня Незалежності України. Повна шиза! Влада відкрила справу за те, що українці святкували День Незалежності країни!», – заявив депутат.

Як повідомлялося, у центрі Києві 24 серпня сталися сутички між правоохоронцями та представниками ряду політичних партій, об’єднань та організацій. Пізніше київська міліція порушила кримiнальну справу щодо цих подій.

В цій справі вже був допитаний, зокрема, координатор громадянського руху «Спільна Справа» Олександр ДАНИЛЮК, який 26 серпня впродовж 4 годин давав покази в Головному управлінні МВС у Києві.