Трагічна перемога, або гори не здаються

Альпініст Негреті увійшов в історію як перший бразилець, який підкорив Еверест, проте під час спуску з найвищої вершини світу спортсмен загинув від браку кисню, передає РБК.

Як вважають фахівці, у 38-річного Негреті могла розвитися емболія. Самотужки діставшись до останньої бази на висоті 8300 метрів, Негреті викликав підтримку по рації. Рятувальник, який прибув на виклик, знайшов його ще живим, але було надто пізно, щоб урятувати спортсмена.

Бразильський альпініст буде похований на самій горі, оскільки неможливо забрати його тіло з вершини. Китайські власті не дозволяють польоти на Еверест зі свого боку. Крім того, в районі Евересту стоїть негода.

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