Кірєєв знову відмовився випустити Тимошенко

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу на такий, що не пов’язаний з триманням під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після перерви у засіданні суду з розгляду справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

«Ніяких нових обставин для зміни запобіжного заходу не з’явилося. Клопотання залишити без задоволення», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Присутні в залі суду зустріли це рішення вигуками «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО та її захист у тринадцяте звернулися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.